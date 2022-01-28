«ДНР»: почти 700 новых случаев COVID-19

В отдельных районах Донецкой области за сутки, 27 января, выявили 695 случаев коронавируса. Об этом заявили в «Минздраве» группировки «ДНР».



За указанный период от осложнений умерли 6 человек, выписаны после выздоровления 177 пациентов.



За все время пандемии «ДНР» признает 124 182 заболевших COVID-19. Из них 109 657 человек выздоровели, летальных случаев — 9 538. Продолжают болеть 4 987 пациентов.



Кроме того, за сутки выявлен 55 случаев пневмоний, из них госпитализировано 29 человек. Всего на лечении находится 620 пациентов с пневмониями, в том числе 340 на кислородной поддержке (+10 за сутки).



У правительства Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.