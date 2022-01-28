В России и ОРДЛО удерживают 444 украинских политзаключенных и заложников — Денисова

В данное время в России, на оккупированной части Донбасса и в Крыму удерживают 444 политзаключенных и заложников. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.



«В настоящее время РФ по политически-религиозным мотивированным обвинениям преследует 130 граждан Украины, из которых 121 находится в заключении (15 — во временно оккупированном Крыму, 106 — на территории Российской Федерации) и 9 человек лишены права на свободу передвижения. 76 человек уже осуждены на длительные сроки, остальные — 45 человек находятся под судом и следствием», — написала Денисова в Telegram.



Кроме того, отметила она, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей в незаконном плену находятся 314 граждан Украины, из них — 33 женщины и 44 военнослужащих.



По данным омбудсвумен, среди заключенных — многодетные родители, люди с тяжелыми заболеваниями, общественные журналисты и правозащитники.



Денисова отметила, что с принятием Верховной Радой Украины Закона Украины «О социальном и правовом статусе лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей» урегулирован правовой статус политзаключенных и заложников.



«Закон определяет основания и процедуры установления указанного факта, а также предусматривает ряд социальных гарантий. В частности, закрепляет возможность предоставления медицинской и реабилитационной помощи, санаторно-курортного лечения лицам, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины. Кроме того, после их освобождения предполагается возмещение расходов на профессиональную правовую помощь, предоставляемую для защиты их прав и законных интересов», — пояснила уполномоченная ВР по правам человека.



Также закон предусматривает создание реестра политзаключенных.