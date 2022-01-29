ВСУ провели первые учебные пуски противотанковых комплексов NLAW. Они уже есть на Донбассе

Учебные пуски ПТРК NLAW прошли во Львовской области. Фото: «Новости Донбасса»

В Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного на Львовщине прошли практические пуски противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) NLAW, переданных Великобританией.



28 января группа уже подготовленных британскими специалистами украинских инструкторов получила соответствующие сертификаты.



«В течение трех дней на базе 184-го учебного центра проводилась теоретическая подготовка. По результатам проведенных стрельб личному составу вручены сертификаты, согласно которым эти инструктора могут готовить солдат для воинских частей, выполняющих задачи в зоне операции Объединенных сил. Эта работа начнется с понедельника, 31 января», — рассказал начальник главного управления доктрин и подготовки (J7) Генштаба ВСУ Николай Губень.



По его словам, всего за 5 дней было подготовлено около 40 инструкторов, а со следующей недели в 184-й учебный центр прибудет еще около 20 военнослужащих, чтобы получить специальность оператора ПТРК NLAW.



В ходе практических стрельб мишени были установлены на рубежах от 300 до 600 м. Огонь вели с разных дистанций и позиций, и все цели были поражены.

Как отметил Николай Губень, условия испытаний были максимально приближены к боевым. По его словам, ПТРК может уничтожать противника на расстоянии от 20 до 600 метров (в движении — до 400 метров). Поэтому в урбанизированной местности, в условиях города, где расстояние между строениями составляет от 20 до 40 метров, возможно использовать эти ПТРК.



Командующий Командования подготовки Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-майор Игорь Палагнюк сообщил, что ПТРК уже находятся на позициях ВСУ на Донбассе.



«Техника уже поступила туда и ждет подготовленных операторов. После подготовки инструкторами в учебных центрах операторов NLAW они получают данные противотанковые средства, которые будут непосредственно находиться в районе выполнения задач и в районах возобновления боеспособности военных частей», — сказал Палагнюк.

Он пояснил, что ПТРК NLAW даст возможность сделать более плотную противотанковую оборону, она закрывает расстояние от 400 до 600 метров.



«То есть у нас уже сплошная противотанковая оборона начиная от 5 км, заканчивая передним краем. В Украине есть противотанковые средства, которые используются на расстоянии до 5 км, а это вооружение для ближнего боя», — добавил командующий.

По словам одного из подготовленных инструкторов солдата Зиновия Тужанского, научиться стрелять из нового оружия несложно, оно «очень простое, надежное и мощное».