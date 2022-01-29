Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

ВСУ провели первые учебные пуски противотанковых комплексов NLAW. Они уже есть на Донбассе

29 января 2022, 13:51

ВСУ провели первые учебные пуски противотанковых комплексов NLAW. Они уже есть на Донбассе

Учебные пуски ПТРК NLAW прошли во Львовской области. Фото: «Новости Донбасса» Учебные пуски ПТРК NLAW прошли во Львовской области. Фото: «Новости Донбасса»

В Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного на Львовщине прошли практические пуски противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) NLAW, переданных Великобританией.

28 января группа уже подготовленных британскими специалистами украинских инструкторов получила соответствующие сертификаты.

«В течение трех дней на базе 184-го учебного центра проводилась теоретическая подготовка. По результатам проведенных стрельб личному составу вручены сертификаты, согласно которым эти инструктора могут готовить солдат для воинских частей, выполняющих задачи в зоне операции Объединенных сил. Эта работа начнется с понедельника, 31 января», — рассказал начальник главного управления доктрин и подготовки (J7) Генштаба ВСУ Николай Губень.

По его словам, всего за 5 дней было подготовлено около 40 инструкторов, а со следующей недели в 184-й учебный центр прибудет еще около 20 военнослужащих, чтобы получить специальность оператора ПТРК NLAW.

В ходе практических стрельб мишени были установлены на рубежах от 300 до 600 м. Огонь вели с разных дистанций и позиций, и все цели были поражены.

Как отметил Николай Губень, условия испытаний были максимально приближены к боевым. По его словам, ПТРК может уничтожать противника на расстоянии от 20 до 600 метров (в движении — до 400 метров). Поэтому в урбанизированной местности, в условиях города, где расстояние между строениями составляет от 20 до 40 метров, возможно использовать эти ПТРК.   

Командующий Командования подготовки Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-майор Игорь Палагнюк сообщил, что ПТРК уже находятся на позициях ВСУ на Донбассе.

«Техника уже поступила туда и ждет подготовленных операторов. После подготовки инструкторами в учебных центрах операторов NLAW они получают данные противотанковые средства, которые будут непосредственно находиться в районе выполнения задач и в районах возобновления боеспособности военных частей», — сказал Палагнюк.  

Он пояснил, что ПТРК NLAW даст возможность сделать более плотную противотанковую оборону, она закрывает расстояние от 400 до 600 метров.

«То есть у нас уже сплошная противотанковая оборона начиная от 5 км, заканчивая передним краем. В Украине есть противотанковые средства, которые используются на расстоянии до 5 км, а это вооружение для ближнего боя», — добавил командующий.

По словам одного из подготовленных инструкторов солдата Зиновия Тужанского, научиться стрелять из нового оружия несложно, оно «очень простое, надежное и мощное».

 

Еще по теме

Организации
Всу

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:57
В Госдуме заявили, что жителей ОРДЛО с российскими паспортами могут призвать на службу в армию РФ
10:45
«ДНР» заявила о 786 новых случаях коронавируса за сутки
09:24
«ЛНР» сообщила о 82 заболевших коронавирусом за сутки
23:46
РФ усиливает группировку, Зеленского позвали в Москву. Главное
11:56
«ДНР»: почти 700 новых случаев COVID-19
10:58
Россия не будет признавать «Л-ДНР» в случае выполнения Минских соглашений Украиной, заявил Лавров
10:27
В Донецке проверяют сообщения о минировании девяти зданий, включая «министерства ДНР»
08:44
«ЛНР» сообщила о 126 новых случаях COVID-19
22:24
Более 720 тысяч жителей ОРДЛО получили российские паспорта
21:44
Москва высказалась о войне с Украиной, «ДНР» ждет оружие. Главное
18:39
«ДНР» откроет КПВВ под Донецком 28 января: Правила пересечения
16:42
В Донецке задержали подозреваемого в убийстве 9-летней девочки
14:12
Пушилин заявил, что «ДНР» нуждается в современном оружии
13:04
«ДНР» перевела на карантин более полусотни школ
12:37
Путину хорошо известно об инициативе поставлять оружие боевикам на Донбассе — Песков
все новости
16:56
Песков не исключил встречу Зеленского и Путина на Олимпийских играх в Пекине
16:23
«Не прогнуться перед американцами»: СМИ узнало, в каком случае Кремль пойдет на эскалацию в Украине
15:39
На Луганщине коронавирусом заболели еще почти 600 человек
15:18
Россия частично отводит войска от границ Украины после учений
14:56
На Донетчине за сутки выявили 1430 заболевших коронавирусом
13:51
ВСУ провели первые учебные пуски противотанковых комплексов NLAW. Они уже есть на Донбассе
12:53
Путин поручил предоставить доступ жителям ОРДЛО к оформлению соцвыплат и льгот через госуслуги
12:30
Для сдерживания России: В Украину приедет премьер-министр Великобритании перед встречей с Путиным
10:57
В Госдуме заявили, что жителей ОРДЛО с российскими паспортами могут призвать на службу в армию РФ
10:45
«ДНР» заявила о 786 новых случаях коронавируса за сутки
09:37
Зеленский и Макрон договорились ускорить встречу политсоветников Нормандского формата
09:24
«ЛНР» сообщила о 82 заболевших коронавирусом за сутки
08:48
Штаб ООС не зафиксировал обстрелов на Донбассе в пятницу и с утра субботы
08:19
Новый антирекорд: В Украине за сутки выявили свыше 37 тысяч новых случаев COVID-19
23:46
РФ усиливает группировку, Зеленского позвали в Москву. Главное
все новости
ВИДЕО
Возможна ли большая война? Опрос в Донецке ►
25 января, 16:35
«Слив» данных украинцев в интернет правда? Мураев, Джеймс Бонд и МИ-6 — что общего? Дайджест НД ►
23 января, 22:20
Взрывоопасное метро в Донецке и угольное дело Порошенко-Медведчука. Донбасс сегодня ►
22 января, 22:34

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция