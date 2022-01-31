Кулеба озвучил сроки, когда в Украину прибудут главы МИД Франции и Германии

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба анонсировал визиты глав МИД двух стран, которые должны состояться на следующей неделе.

Об этом он сообщил в эфире программы «Подробности».

По словам Кулебы, через неделю в Киеве ожидают визит министров иностранных дел Франции и Германии. Он отметил, что после завершения переговоров в столице главы МИД отправятся на Донбасс.



Кроме того, на этой неделе в Украину в один день посетят премьер-министры Великобритании, Нидерландов и Польши, напомнил Кулеба.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила на брифинге, что в скором времени она и ее французский коллега Жан-Ив Ле Дриан посетят линию соприкосновения на Донбассе.