Главы МИД Германии и Франции посетят Донбасс

Министры иностранных дел Германии Анналена Бербок и Франции Жан-Ив Ле Дриан в скором времени посетят линию соприкосновения на Донбассе. Об этом Бербок сообщила на свометсном брифинге с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Киеве.



«Мы вдвоем скоро снова посетим Украину, поедем к контактно линии на Донбассе. За последние недели я получила информацию о том, как страдает гражданское население. Как-то мы потеряли их с поля зрения», — сказала немецкий министр.



Она выразила надежду, что в скором времени достижение безопасности и мира на Донбассе обсудят главы МИД Нормандского формата (Украина, Франция, Германия, Россия). Бербок напомнила, что завтра посетит Москву, где встретится со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.



Глава МИД ФРГ отметила, что сегодня утром пообщалась с представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и получила информацию о гуманитарной ситуации на Донбассе, которая «более чем угнетающая».



«Для того, чтобы это изменилось, необходим прогресс в реализации Минских соглашений», — констатировала Бербок.



Также немецкий министр пообещала, что вместе с французским коллегой они «сделают все, чтобы перезапустит Нормандский формат».



Кроме того, Бербок подчеркнула, что ни одна страна не может указывать другой стране, в каком направлении поддерживать отношения и в какие союзы вступать, намекая на требования России. Также она указала, что предметом переговоров не может быть суверенитет Украины.



В свою очередь Кулеба отметил, что в ходе совместного визита Бербок и Ле Дриана в Украину состоится их трехсторонняя встреча, в ходе которой они детально обсудят перспективы встречи глав МИД Нормандского формата.