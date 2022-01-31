В МИД отреагировали на итоги заседания Совбеза ООН по Украине

Заседание Совета безопасности ООН 31 января стало важным шагом для сдерживания новой волны вооруженной агрессии РФ против Украины. Так считают в министерстве иностранных дел страны.



«Дискуссия четко показала позиции и подходы членов международного сообщества и руководства ООН по поводу серьезнейшего кризиса безопасности в Европе, созданного в результате временной оккупации Россией Крыма и осуществления ею вооруженной агрессии на Донбассе», — написали в МИД.



В МИД считают, что итоги заседания показали принципиальную позицию подавляющего большинства членов СБ ООН о неприемлемости беспрецедентного наращивания российских наступательных вооружений, сил и средств на украинско-российской и украинско-белорусской границах.



«Считаем выход российского постпреда из зала до завершения заседания не только неуважением обсуждаемого вопроса, но и пренебрежительным отношением к Совету безопасности ООН как органу, призванному рассматривать угрозы международному миру и безопасности», — подчеркнули в МИД Украины.



Также постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что Украина не собирается совершать какую-либо наступательную операцию ни в зоне вооруженного конфликта на Донбассе, ни на границе с Россией, и сделает все возможное, чтобы предотвратить любые провокации со стороны России.



Кроме того, украинская сторона потребовала от РФ подтверждения практическими действиями российских заявлений об отсутствии намерений расширять вооруженную агрессию против Украины.



В МИД считают, что тезис российской делегации о нежелании видеть Украину в НАТО противоречит неотъемлемому суверенному праву Украины выбирать собственные меры безопасности, включая договоры о союзах, которые Россия не имеет права подвергать сомнению.

Совет Безопасности ООН 18 февраля проведет заседание относительно угрозы вооруженного противостояния России и Украины. Такое решение было принято на процедурном голосовании Совбеза.