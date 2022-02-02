Правительство обновило перечень временно неподконтрольных Украине населенных пунктов

Правительство Украины на сегодняшнем заседании обновило перечень населенных пунктов, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют своих полномочий. Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

«Утвержден в новой редакции, с учетом нового административно-территориального устройства Украины, перечень населенных пунктов, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, и перечень населенных пунктов, расположенных на линии разграничения», — сообщил Мельничук.



Речь идет о внесении изменений в правительственное распоряжение № 1085 от 7 ноября 2015 года.



Согласно пояснительной записке к документу, реализация распоряжения осуществляется в пределах расходов из госбюджета, которые предназначены на соответствующие цели. Также отмечается, что с принятием данного документа не будет оказано влияния на развитие регионов, рынок труда, общественное здоровье, экологию и иные сферы общественных отношений.