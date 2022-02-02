Байден одобрил дополнительное развертывание войск США в Европе

Президент США Джо Байден одобрил развертывание 3 тысяч американских военнослужащих в Польше, Германии и Румынии, следует из заявления Пентагона. Это решение принято с целью поддержки стран-участниц НАТО в Восточной Европе на фоне сосредоточивания российских войск вдоль границы Украины. Об этом сообщает CNN.



Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что 2 тысячи военных будут направлены из США в Польшу и Германию, еще около 1 000 военнослужащих, которые в настоящее время базируются в Германии, будут переведены в Румынию.



Эта передислокация является временной мерой, отметил Кирби и подчеркнул: «Эти силы не собираются воевать в Украине».



Кирби также заверил, что эти дополнительные переброски войск не означают, что США считают, что Путин решил вторгнуться в Украину или любую другую страну, но «если он вторгнется в Украину, очевидно, что это будет иметь последствия».



«Мы хотим убедиться, что он знает, что любое движение против НАТО встретит сопротивление, и это приведет в действие Пятую статью, и мы будем привержены защите наших союзников», — сказал Кирби.



Помимо этого, еще 8 500 военнослужащих в США приведены состояние повышенной готовности на случай, если будут вызваны Силы реагирования НАТО.

Читайте также: В Госдепе США заявили о необходимости укреплять восточный фланг НАТО