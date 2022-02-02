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В Госдепе США заявили о необходимости укреплять восточный фланг НАТО

02 февраля 2022, 09:40

В Госдепе США заявили о необходимости укреплять восточный фланг НАТО

В Госдепартаменте США заявили, что настало время укреплять восточный фланг НАТО на фоне российской угрозы. Дипломатический путь разрешения ситуации вокруг Украины на данный момент не сработал, как это ожидалось западом. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс.

Корреспондент поинтересовался у представителя Госдепа, не пора ли укреплять восточный фланг НАТО, на что Прайс ответил, что эти меры «однозначно» необходимы.

По словам Прайса, разговор об этом ведется в течение нескольких недель, ряд конкретных шагов уже предприняты.

«Мы предприняли конкретные шаги, некоторые из которых были объявлены Министерством обороны, в частности, приведение тысяч американских военнослужащих в состояние повышенной готовности в случае необходимости», — уточнил он.

Представитель Госдепа отметил, что Штаты с союзниками, включая те страны, которые находятся на восточном фланге, по-прежнему готовятся к возможной агрессии РФ.

Кроме того, он напомнил, что Вашингтон оказал беспрецедентную помощь в сфере безопасности Украине. Также администрацией было выдано ускоренное разрешение по поводу поставок американского вооружения в Украину и страны Балтии.

«Мы предпринимаем шаги в духе обороны и сдерживания, тесно сотрудничая с нашими союзниками на восточном фланге, чтобы успокоить их и укрепить их оборону», — подчеркнул Прайс.

Президент США Джо Байден рассматривает вариант с размещением нескольких тысяч военных, а также авиации и кораблей в Восточной Европе и Балтии, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

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Нато Вооружение Госдепартамент США Нед Прайс восточный фланг

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