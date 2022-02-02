США пересмотрят расстановку сил в Европе в случае деэскалации вокруг Украины

США и европейские партнеры пересмотрят расстановку сил в Европе в том случае, если напряженность на границе с Украиной снизится, заявил в среду представитель госдепа Нед Прайс. Об этом передает «Интерфакс-Украина».



«Если мы увидим деэскалацию со стороны России, мы, конечно, проанализируем это, и пересмотрим расстановку наших сил», — подчеркнул он.

Ранее президент США Джо Байден одобрил развертывание 3 тысяч американских военнослужащих в Польше, Германии и Румынии. Это решение принято с целью поддержки стран-участниц НАТО в Восточной Европе на фоне сосредоточивания российских войск вдоль границы Украины.