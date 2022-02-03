СММ ОБСЕ подтвердила ранение мужчины при обстреле на окраине Донецка

СММ ОБСЕ подтвердила информацию группировки «ДНР» о ранении 56-летнего жителя неподконтрольного Украине поселка Александровка на окраине Донецка. Об этом сообщается в отчете миссии.



Наблюдатели поговорили с родственником и соседом пострадавшего, а также с медицинским персоналом больницы в Донецке, куда его госпитализировали. По данным СММ, мужчина получил огнестрельное ранение левой ноги возле своего дома во время обстрела из стрелкового оружия утром 29 января. Скорая помощь доставила его в больницу в Донецке.



В группировке «ДНР» заявили, что врачи оценивают состояние пострадавшего как средней тяжести.