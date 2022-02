Спутниковые снимки указали, что РФ развернула еще больше военной техники и палаток

На свежих спутниковых снимках Maxar Technologies российских войск в Беларуси, оккупированном Крыму и Западном военном округе, граничащем с Украиной, зафиксировано увеличение количества военной техники и военных палаток. Об этом сообщил корреспондент Buzzfeed Кристофер Миллер, который приводит снимки, сделанные во второй половине января и 1-2 февраля.



За последние пару недель в Беларуси было замечено несколько новых значительных военных дислокаций. Кроме того, практически на всех полигонах были замечены палатки для военнослужащих и наблюдалась местная военная подготовка, включая артиллерийскую стрельбу и маневры.



В Беларуси видно расположение оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» на полигоне в Осиповичах, а также большое количество военной техники и личного состава на полигоне в Бресте.

В оккупированном Крыму на полигонах увеличилось количество российских войск, палаток, танков и другой техники.





Novoozernoye, Crimea. More Russian troop tents, various vehicles, tanks, other materiel. : @Maxar pic.twitter.com/GKpb4DTLWc

Bakhchysarai, Crimea. Images were taken on Feb. 1 and show battle groups, tents, and infantry fighting vehicles. : @Maxar pic.twitter.com/8zCa2UJai1