Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Спутниковые снимки указали, что РФ развернула еще больше военной техники и палаток

03 февраля 2022, 12:32

Спутниковые снимки указали, что РФ развернула еще больше военной техники и палаток

На свежих спутниковых снимках Maxar Technologies российских войск в Беларуси, оккупированном Крыму и Западном военном округе, граничащем с Украиной, зафиксировано увеличение количества военной техники и военных палаток. Об этом сообщил корреспондент Buzzfeed Кристофер Миллер, который приводит снимки, сделанные во второй половине января и 1-2 февраля.

За последние пару недель в Беларуси было замечено несколько новых значительных военных дислокаций. Кроме того, практически на всех полигонах были замечены палатки для военнослужащих и наблюдалась местная военная подготовка, включая артиллерийскую стрельбу и маневры.

В Беларуси видно расположение оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» на полигоне в Осиповичах, а также большое количество военной техники и личного состава на полигоне в Бресте.

В оккупированном Крыму на полигонах увеличилось количество российских войск, палаток, танков и другой техники.

На учебном полигоне Погоново, недалеко от Воронежа, где ведутся учебные боевые стрельбы, видно боевые группы и буксируемую артиллерию.

Еще по теме

Места
Крым Беларусь

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:29
«ЛНР» сообщила об эвакуации людей из горящего дома
10:45
«ДНР» сообщила о 1 141 новом случае COVID-19
10:19
«ЛНР»: более 200 новых случаев COVID-19
09:39
Массовые «минирования»: «ДНР» вторые сутки ищет взрывчатку на объектах в Донецке
09:36
В «ДНР» загорелась шахта, горняков эвакуировали
09:23
СММ ОБСЕ подтвердила ранение мужчины при обстреле на окраине Донецка
23:17
Массовые минирования в ОРДО, в Алчевске новый «мэр». Главное
22:14
«ЛНР» сменила «мэра» Алчевска вслед за руководством градообразующего предприятия
16:58
«ДНР» ввела обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий: Список
16:17
«ДНР»: Проверяют информацию о минировании 400 зданий
15:58
В Госдуме заявили, что Россия изменит порядок пропуска на границе с ОРДЛО
14:36
«ДНР» удерживает в плену ветерана АТО и не предоставляет медпомощь — Денисова
12:49
В Донецке из-за сообщений о минировании эвакуируют студентов
11:43
«ДНР» выявила за сутки 1248 новых случаев COVID-19
10:46
«ДНР»: Как минимум в десяти городах поступили сообщения о минировании школ
все новости
14:23
Страны Бухарестской девятки НАТО готовят помощь Украине
14:12
Гранатометчик «ЛНР» предстанет перед судом на Луганщине
13:41
В НАТО приветствуют решение США разместить дополнительные силы в Европе
13:02
Поклонская на новой должности собралась «защищать права соотечественников» в Украине
12:33
«Это жизни украинцев»: Резников опроверг наступление на Донбассе
12:32
Спутниковые снимки указали, что РФ развернула еще больше военной техники и палаток
12:05
На Луганщине за сутки выявили 840 новых случаев COVID-19
11:29
«ЛНР» сообщила об эвакуации людей из горящего дома
11:06
В Минобороны объяснили доступ к оружию сил теробороны
11:00
Мариупольчанин предстанет перед судом за антиукраинские посты в соцсети
10:45
«ДНР» сообщила о 1 141 новом случае COVID-19
10:33
В Еврокомиссии не смогли назвать дату вступления Украины в ЕС
10:19
«ЛНР»: более 200 новых случаев COVID-19
10:02
На Донетчине замначальнику отдела миграционной службы грозит до 10 лет тюрьмы
09:39
Массовые «минирования»: «ДНР» вторые сутки ищет взрывчатку на объектах в Донецке
все новости
ВИДЕО
США вывозят дипломатов из Киева, что думают о возможной войне в Донецке. Дайджест НД ►
30 января, 22:00
Признание «ЛДНР» или выполнение Минска. Чего добивается Путин? Донбасс сегодня ►
29 января, 21:50
ВСУ провели первые учебные пуски противотанковых комплексов NLAW. Они уже есть на Донбассе
29 января, 13:51

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция