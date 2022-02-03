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Украина попросит у Турции внеочередные поставки систем защиты

03 февраля 2022, 14:53

Украина попросит у Турции внеочередные поставки систем защиты

Украина обратится с просьбой к Турции относительно поставок вне очереди систем защиты — бронежилетов и шлемов. Об этом сказал на брифинге министр обороны Алексей Резников, передает «Укринформ».

«Сегодня будем вести разговор с моим коллегой о возможности поставок систем защиты. Поскольку огромная очередь, как выяснилось, стран НАТО закупила эти системы. Мы будем вести разговор о возможности внеочередным способом дать возможность Украине приобрести системы защиты. Просить, чтобы нам пошли навстречу, учитывая особый период», — сказал Резников.

Кроме того, он отметил, что Турция, как и Украина, является Черноморским государством. И мы будем обсуждать возможность сотрудничества в акватории Черного моря между военно-морскими силами Турции и Украины. Он напомнил, что на верфях Турции строится крейсер для нужд украинского морского флота.

Резников сообщил, что на сегодняшней встрече с его турецким коллегой планируется подписание рамочного соглашения в сфере высоких военных технологий. Одним из примеров наполнения этого соглашения будет строительство завода Bayraktar, на котором будут производиться БПЛА. Их будут производить именно в Украине, и будет создан центр обучения для управления БПЛА. Министр также сообщил, что для следующего поколения БПЛА Bayraktar будут использоваться украинские двигатели производства «Мотор Сич». Это уже будут украино-турецкие БПЛА Bayraktar.

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