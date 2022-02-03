«Все возможное для мира»: Зеленский — об инициативе Эрдогана стать посредником между Украиной и Россией

Безопасность и достижение мира в Украине стали основными темами встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сказал глава Украинского государства на совместной пресс-конференции в Киеве.



Зеленский поблагодарил Реджепа Тайипа Эрдогана за последовательную поддержку украинского суверенитета и территориальной целостности, за активное участие Турции в Крымской платформе, а также за поддержку крымских татар.



«Отдельно хочу поблагодарить президента Эрдогана за инициативу стать посредником между Украиной и Россией на пути к завершению войны. Для мира в Украине мы готовы делать все возможное на всех площадках и во всех форматах. Не имеет значения, где именно можно поставить точку в войне. Важно, чтобы искренне все были готовы к этому», — подчеркнул президент Украины.

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