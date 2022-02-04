На Луганщине будут судить боевиков, которые похищали людей в 2014 году

Обвинительный акт в отношении участников организованной преступной группы, которые в течение 2014 года незаконно лишали свободы и удерживали граждан, привлекая их к принудительному труду, чем нарушили законы и обычаи войны, передан в суд. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной прокуратуры.



По данным следствия, преступная группировка входила в состав «Казачьей национальной гвардии Всевеликого войска донского имени М.И. Платова».



В июле 2014 года боевики незаконно задержали четырех жителей городов Золотое и Горское, угрожая физической силой и применением огнестрельного оружия. После этого — завладели имуществом задержанных.

Участники группы удерживали потерпевших в захваченном помещении Лисичанского горотдела СБУ и на территории одного из блокпостов.



Злоумышленники заставляли заложников копать окопы и траншеи, строить защитные баррикады и фортификационные сооружения в местах дислокации оккупационных войск, отмечается в сообщении.



Четырем фигурантам инкриминируют нарушение законов и обычаев войны, незаконное лишение свободы и похищение людей, участие в незаконных вооруженных формированиях, незаконное обращение с оружием и боеприпасами, разбой, незаконное завладение транспортным средством.



За содеянное им грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.



В настоящее время участники преступной группы находятся в розыске.