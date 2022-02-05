ООС: На Донбассе двое суток прошли без обстрелов

В пятницу и в субботу с утра на Донбассе сохранялась «тишина». Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



«За прошедшие сутки, 4 февраля, и по состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано», — говорится в сообщении.



В то же время группировка «ДНР» заявила, что утром 5 февраля были обстреляны ее позиции в направлении поселка Спартак.



В группировке «ЛНР» сообщили, что не зафиксировано обстрелов за прошлые сутки.

За сутки 3 февраля нарушений режима прекращения огня на Донбассе со стороны незаконных вооруженных формирований не было зафиксировано.