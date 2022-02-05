70% абитуриентов из ОРДЛО столкнулись с трудностями при поступлении в украинские вузы — опрос

Во время вступительной кампании 2021 года со сложностями столкнулись 70% абитуриентов, которые приехали поступать в украинские вузы с временно оккупированных территорий. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного общественной организацией «Донбасс SOS».



Правозащитники опросили абитуриентов украинских вузов из числа переселенцев и жителей ОРДЛО, а также работников вузов, участвовавших во вступительной кампании 2021 года. Опрос абитуриентов в 2021 году проводился среди 100 человек. 55 — студенты из числа ВПЛ, 45 — студенты, поступившие по упрощенной процедуре через образовательные центры «Донбасс-Украина».



По результатам опроса, об осложнениях и проблемных моментах во время вступительной кампании-2021 сообщили 70% молодых людей из временно оккупированных территорий. 30 студентов (67%) отметили недостаточность информации о процедуре поступления, которая предоставлялась в течение года.



Часть респондентов отметили проблемы со справкой внутренне перемещенного лица, полученной до года поступления. В «Донбасс SOS» отметили, что с такими вопросами на горячую линию организации обращались абитуриенты во время вступительной кампании 2021 года.



«В приказе МОН есть пункт о возможности воспользоваться упрощенной процедурой абитуриентам, получившим справку ВПЛ после 1 января в год поступления, то есть в 2021 году. Это положение вызвало усложнение, ведь многие абитуриенты получили справку ВПЛ до этого периода для получения административных услуг, паспорта гражданина Украины. Однако после этого дети сразу же возвращались на неподконтрольные правительству территории, где и заканчивали школы. Несмотря на это, факт получения справки, как их информировали в образовательных центрах, лишал абитуриентов права на упрощенное поступление», — пояснили правозащитники суть проблемы.



«Это был ужас. Мы приехали, а нам говорят — вы не можете к нам поступить. У вас справка ВПЛ 2019 годом оформлена. Мы пытались показать аттестат с оккупированной, рассказать, что получали справку для паспорта. Нам говорили "нет". Как-то было и обидно, и унизительно. Если бы не Донбасс SOS, вернулись бы назад», — рассказали участники опроса.



Все, кто столкнулся с этой проблемой, указывали на недостаточное количество конкретной информации о подаче документов и несовпадении слоганов рекламных роликов при продвижении вступительной кампании с реальным положением дел.



35 человек из числа опрошенных (71%) определили как проблему невозможность онлайн-подачи документов на поступление. Сейчас такая процедура для студентов с оккупированных территорий отсутствует. Респонденты указывали, что при карантинных ограничениях и фактически закрытых со стороны боевиков КПВВ разработка процедуры подачи документов в электронном виде существенно упростила бы процесс поступления.

Участники опроса также отмечали слабую подготовку по украинскому языку и истории Украины, поскольку в школах временно оккупированных территорий все предметы преподаются на русском языке, а история Украины не преподается вообще. Это сдерживало их при принятии решения о поступлении в украинские вузы.



Среди других проблем называли нехватку мест в общежитиях во время сдачи экзаменов, ограничение при выборе количества вузов для поступления (по программе упрощенного поступления можно поступать только в один вуз на пять специальностей. Возможность подавать документы в разные вузы отсутствует); сложности при сдаче экзаменов в опорных школах (слишком сложные задания).



Новацией поступления в 2021 году была возможность прохождения двухмесячных подготовительно-реинтеграционных курсов, которые кроме возможностей подготовки по профильным дисциплинам, предлагали культурную и реинтеграционную программу для слушателей. В прошлом году в курсах приняло участие 199 человек. Из числа опрошенных только один студент учился на этих курсах и оставил очень положительные отзывы. Информационная кампания по курсам началась в мае 2021 года и была очень ограничена по времени. Большинство респондентов отметили, что узнали о существовании курсов, когда уже сдали экзамены и поступили в вузы, и что с радостью приняли бы участие в такой программе.



Несмотря на все осложнения, большинство из тех, кто приехал поступать по упрощенной процедуре, стали студентами украинских вузов. Основные рекомендации, которые давали абитуриенты 2021 для улучшения процедуры поступления:

Предоставлять больше информации о возможности поступить по упрощенной процедуре и об обучении на подготовительных реинтеграционных курсах, которая бы попадала на оккупированные территории, используя различные каналы коммуникации.

Организовывать программы подготовки к поступлению по украинскому языку и истории Украины не в виде видеоуроков, а с реальной возможностью общения с преподавателями.

Помощь с оформлением документов (паспортов) тем студентам, которые не имели их до момента поступления. Упрощение процедуры получения паспорта для таких категорий.

Возможность получения консультаций в центрах «Донбасс-Украина» не только во время вступительной кампании, но и в течение всего года.

Решение вопроса со справками ВПЛ, полученными до года вступления.

Опрос проходил в ноябре-декабре 2021 года в рамках работы над проектом «Улучшение доступа к образованию для молодежи из числа пострадавших от вооруженного конфликта на востоке Украины». Исследование проводится при поддержке Программы содействия общественной активности «Долучайся!», финансируемой Агентством США по международному развитию (USAID).