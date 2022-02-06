В Украине коронавирус нашли еще у 27,8 тысячи человек

В Украине за сутки коронавирусную болезнь диагностировали у 27 851 человека, из них детей — 2 597, медработников — 431. При этом выздоровели 6089 заболевших ранее, 109 пациентов умерли. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.



Наибольшее число новых случаев инфицирования выявлено на Одесщине (2788), в Киеве (2298) и в Хмельницкой области (2070).

За все время пандемии в Украине ковидом заболели 4 284 059 человек, из них выздоровело — 3 676 068 человек, летальных исходов — 101 277.



С начала вакцинальной кампании привито 15 452 741 человека, из них получили первую дозу — 15 452 739 человек, получили две дозы — 14 772 538 человек, получили дополнительную дозу — 20 246 человек, бустерную дозу — 454 459 человек.