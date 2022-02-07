Макрон посетит Украину после встречи с Путиным

Президент Франции Эмманюэль Макрон посетит Украину во вторник 8 февраля. Это указано на сайте Елисейского дворца.



Глава МИД Дмитрий Кулеба сегодня на брифинге сообщил, что в Киеве Макрон встретится с президентом Владимиром Зеленским.



Вместе с Макроном Украину посетит глава МИД Франции Жан ив Ле Дриан.



Это будет первый визит французского лидера в Украину за 24 года.



Перед этим, 7 февраля, Макрон посетит Россию, где проведет переговоры с президентом страны Владимиром Путиным. Ожидается, что одной из тем станет ситуация вокруг Украины.

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