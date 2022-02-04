Глава МИД Германии во время визита в Украину посетит Донбасс

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время визита в Украину посетит линию разграничения на Донбассе, пишет Der Spiegel.



Как сообщила пресс-секретарь немецкого МИД Андеи Зассе, Бербок встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой в Киеве.



Далее глава МИД намерена отправиться на восток Украины, чтобы получить представление о военной и гуманитарной ситуации в регионе.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц прибудет в Украину с первым официальным визитом 14 февраля. В этот день запланированы переговоры с президентом Владимиром Зеленским.