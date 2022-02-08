Кириленко: Переход Донетчины в «красную» зону карантина откладывается

Установление «красного» уровня эпидопасности на территории Донецкой области отсрочено. Такое решение было принято на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.



Глава ОГА Павел Кириленко отметил в ходе заседания комиссии, что несмотря на рост уровня заболеваемости, ситуация в области контролируемая, благодаря вакцинации и мероприятиям по укреплению медицинской системы.



По его словам, при достаточно высоком числе больных COVID-19, загруженность коек с кислородом в Донецкой области не превышает 40%.



В то же время он обратился к жителям области и призвал усилить меры личной безопасности.



«Так вы не только сохраните собственное здоровье, но и поможете экономике области, прежде всего малому и среднему бизнесу. Ведь в случае ухудшения ситуации область может перейти в зону, где действуют более жесткие карантинные ограничения, которые могут негативно сказаться на экономике Донбасса и, соответственно, благосостоянии каждого. Должны удержать оптимальный баланс между безопасностью и экономической составляющей жизни нашего региона», — подчеркнул Кириленко.

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