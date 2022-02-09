«ЛНР»: 287 заболевших COVID-19, трое умерших за сутки

За минувшие сутки, 8 февраля, в отдельных районах Луганской области зарегистрировали 287 новых случаев заражения коронавирусом.



Выздоровели 52 пациента, от осложнений трое ранее заболевших.



Об этом заявили в «Минздраве» группировки «ЛНР».



В отдельных районах Луганской области с начала пандемии зарегистрирован 24 714 случая COVID-19. За этот период были выписаны из медучреждений 19 164 человека, а 3 201 человек умерли от осложнений.



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.