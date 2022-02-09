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Шольц пообещал сенаторам США остановить «Северный поток-2» в случае вторжения РФ в Украину

09 февраля 2022, 09:32

Шольц пообещал сенаторам США остановить «Северный поток-2» в случае вторжения РФ в Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц заверил сенаторов США, что газопровод «Северный поток-2» не будет запущен в случае, если РФ совершит вторжение в Украину. Об этом заявил лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл, сообщает AFP.

Он сказал, что его с коллегами заверили в этом во время ужина с Шольцом, когда тот совершил свою первую поездку в Вашингтон после смены на посту Ангелы Меркель.

«Хорошая новость в том, что он подтвердил, что президент Байден сказал вчера: если вторжение произойдет, "Северный поток-2" не заработает» —подчеркнул Макконнелл.

Буквально пару дней тому назад Шольц был гораздо более осторожным в высказываниях на тему того, как далеко он готов зайти для наказания РФ, если та решится на вторжение в Украину.

На совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом канцлер сказал, что они «совершенно едины» в вопросе введения санкций против РФ. Шольц отметил, что «мы сделаем те же шаги, и они будут очень и очень тяжелыми для России».

Однако когда его просили прямо прокомментировать ситуацию с «Северным потоком-2», он уходил даже от упоминания его названия и отказывался прямо утверждать, что выступит за ликвидацию инфраструктуры.

При этом Байден однозначно заявил о закрытии газопровода, если РФ вторгнется в Украину.

США так или иначе добьются остановки «Северного потока 2» в случае, если Россия нападет в Украину, заявила замгоссекретаря США Виктория Нуланд.

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