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Кулеба призвал ЕС наложить санкции на РФ за раздачу паспортов на Донбассе

09 февраля 2022, 11:02

Кулеба призвал ЕС наложить санкции на РФ за раздачу паспортов на Донбассе

Раздача Россией своих паспортов жителям Донбасса является нарушением Минских соглашений и заслуживает санкций со стороны Европейского Союза. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Позиция Украины заключается в том, что за последние годы Россия прибегла к череде нарушений международного права и Минских соглашений. И за это ее тоже нужно наказывать санкциями», — сказал Кулеба на совместном брифинге с главой МИД Испании Хосе Мануэлем Альбаресем.

В качестве примера он назвал массовую паспортизацию граждан Украины, которые проживают в ОРДЛО.

«Это является четким, грубым нарушением логики Минских соглашений. И хотя бы за это некоторые санкции можно было применить и раньше, и прямо сейчас для того, чтобы продемонстрировать серьезность намерений и готовность к решительным действиям», — подчеркнул глава МИД Украины.

Также Кулеба напомнил, что Украиной с западными партнерами был согласован пакет санкций, который будет применен против России в случае дальнейшей вооруженной агрессии с ее стороны.

24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий получение российского гражданства для жителей ОРДЛО.

Власти Украины сочли такие действия новым витком агрессии и оккупации территории, а также нарушением Минских соглашений. Киев призвал международных партнеров ответить усилением санкций против России.

В Совете безопасности ООН «паспортный» указ Путина назвали подрывом суверенитета Украины.

На данный момент известно, что российские паспорта получили более 720 тысяч жителей ОРДЛО.

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