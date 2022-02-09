Европейский совет по международным отношениям (ECFR) попросил дать оценку кризиса вокруг Украины жителей Польши, Германии, Франции, Италии, Швеции, Финляндии и Румынии. Большинство из них считают очень вероятной или вероятной войну между Украиной и Россией, сообщает Rzeczpospolita.



Наибольший пессимизм в этом вопросе показали поляки — 73% респондентов заявили, что война очень вероятна или достаточно вероятна.



В Румынии войны между РФ и Украины ожидают 64% опрошенных, в Швеции — 55%, в Германии — 52%, в Италии и Франции — 51%. Лишь в Финляндии войну считают вероятной менее половины респондентов — 44%.



Это перелом в западном общественном мнении, если сравнивать с предыдущими актами агрессии со стороны РФ, включая вторжение в Грузию в 2008 году и Украину в 2014-м. Тогда доминировало легкомысленное отношение к России, что стало причиной относительно мягкой реакции правительств. Сейчас ситуация может сложиться иначе.



Отвечая на вопрос, должна ли конкретная страна прийти на помощь Украине в случае вторжения РФ, мнение большинства респондентов разделилось. Но многие выступили за солидарность с украинцами: это 65% поляков, 43% шведов и французов, 41% немцев, 40% румын и 37% итальянцев, но только 20% жителей Финляндии.



Отвечая на вопрос, приведет ли поддержка Украины к потерям в экономическом секторе для родной страны, утвердительные ответы получены у 61% поляков, 47% шведов, по 42% румын и итальянцев, 40% финнов, 35% немцев и 31% французов.



При этом довольно значительная часть жителей Европы считает, что война может дойти и до их родины. Так, 77% опрошенных поляков признались в опасениях военной интервенции на Висле со стороны РФ. В Румынии 62% респондентов беспокоятся по поводу действий российской армии в собственной стране. С такой точкой зрения согласны 51% немцев, 48% итальянцев, 47% финнов и французов и 45% шведов.



«И даже если такие суждения кажутся преувеличенными или спровоцированными определенной паникой, это означает, что отныне Запад будет очень бдительным к действиям Кремля. Конечно, Путин не ожидал такой реакции», — пишет издание.