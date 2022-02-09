США подготовили план эвакуации американцев на случай нового вторжения РФ в Украину — WSJ

Белый дом одобрил план Пентагона по размещению американских войск в Польше на случай, если американцам в Украине понадобится эвакуация при новом вторжении России. Об этом пишет газета The Wall Street Journal, передает «Новое время».



По данным WSJ, администрация президента США Джо Байдена хочет избежать хаотичной эвакуации, как в случае с Афганистаном после захвата власти группировкой Талибан.



Газета пишет, что некоторые военнослужащие 82-й воздушно-десантной дивизии, которых США ранее направили в Польшу, в ближайшие дни начнут устанавливать на границе с Украиной «пункты пропуска и палаточные городки», готовясь к прибытию американских граждан с территории Украины.



По словам американских чиновников, военные не будут входить на территорию Украины или эвакуировать американцев. Вместо этого они должны обеспечивать материально-техническую поддержку и помогать в координации выезда американцев из Польши после того, как те прибудут на территорию страны из Украины. Сейчас на территории Украины находятся около 30 тысяч граждан США.



WSJ сообщает, что в случае нового вторжения России «правительство и армия Украины вряд ли падут, как это было в Афганистане, — должностные лица и военные эксперты считают, что Россия скорее захватит часть Украины, и вторжение может растянуться надолго».



В Белом доме отвергают сравнения Украины с Афганистаном и подчеркивают, что ситуация совсем другая. В Госдепартаменте не стали комментировать подготовку к выезду американцев из Украины, но напомнили, что гражданам США советуют покинуть страну. Также американское посольство объявило о сокращении штата в Киеве.



«...По словам американских чиновников, эвакуация американцев до того, как Россия предпримет какие-либо действия, станет сигналом для Путина, что США считают вторжение неизбежным и что дипломатия неспособна предотвратить конфликт. В то же время многие опасаются, что в случае вторжения России американцы могут застрять», — сказано в статье.



Ранее президент США Джо Байден, отвечая на вопрос, стоит ли американцам покидать Украину, сказал, что на их месте сделал бы это.

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