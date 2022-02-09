Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

США подготовили план эвакуации американцев на случай нового вторжения РФ в Украину — WSJ

09 февраля 2022, 16:26

США подготовили план эвакуации американцев на случай нового вторжения РФ в Украину — WSJ

Белый дом одобрил план Пентагона по размещению американских войск в Польше на случай, если американцам в Украине понадобится эвакуация при новом вторжении России. Об этом пишет газета The Wall Street Journal, передает «Новое время».

По данным WSJ, администрация президента США Джо Байдена хочет избежать хаотичной эвакуации, как в случае с Афганистаном после захвата власти группировкой Талибан.

Газета пишет, что некоторые военнослужащие 82-й воздушно-десантной дивизии, которых США ранее направили в Польшу, в ближайшие дни начнут устанавливать на границе с Украиной «пункты пропуска и палаточные городки», готовясь к прибытию американских граждан с территории Украины.

По словам американских чиновников, военные не будут входить на территорию Украины или эвакуировать американцев. Вместо этого они должны обеспечивать материально-техническую поддержку и помогать в координации выезда американцев из Польши после того, как те прибудут на территорию страны из Украины. Сейчас на территории Украины находятся около 30 тысяч граждан США.

WSJ сообщает, что в случае нового вторжения России «правительство и армия Украины вряд ли падут, как это было в Афганистане, — должностные лица и военные эксперты считают, что Россия скорее захватит часть Украины, и вторжение может растянуться надолго».

В Белом доме отвергают сравнения Украины с Афганистаном и подчеркивают, что ситуация совсем другая. В Госдепартаменте не стали комментировать подготовку к выезду американцев из Украины, но напомнили, что гражданам США советуют покинуть страну. Также американское посольство объявило о сокращении штата в Киеве.

«...По словам американских чиновников, эвакуация американцев до того, как Россия предпримет какие-либо действия, станет сигналом для Путина, что США считают вторжение неизбежным и что дипломатия неспособна предотвратить конфликт. В то же время многие опасаются, что в случае вторжения России американцы могут застрять», — сказано в статье.

Ранее президент США Джо Байден, отвечая на вопрос, стоит ли американцам покидать Украину, сказал, что на их месте сделал бы это.

Читайте также:

США пересмотрят расстановку сил в Европе в случае деэскалации вокруг Украины

Еще по теме

Места
Сша
Прочее
российская агрессия

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:20
«ДНР» пятый год держит в плену человека с инвалидностью, нуждающегося в лечении
09:56
«ДНР» снова выявила более двух тысяч случаев коронавируса за сутки
08:21
«ЛНР»: 287 заболевших COVID-19, трое умерших за сутки
23:08
Война «в любой момент», Макрон и «красавица Украина». Главное
15:54
Ощадбанк рассказал, что будет с просроченными картами ВПЛ после 1 апреля
13:54
МИД раскритиковал Reuters за интервью с «лидером сепаратистов» Пушилиным
10:24
Омбудсвумен требует освободить пленника «ДНР», которому грозит смертная казнь
10:05
«ДНР» выявила более 2400 случаев коронавируса за сутки
08:25
«ЛНР» сообщила о 579 новых случаях COVID-19
23:12
«ДНР» не нашла взрывчатку в подозрительном дипломате в центре Донецка
23:02
Оружие на $1,5 млрд для Украины, РФ продает «ДНР» сырье. Главное
21:33
«Гена Букин» и участники «Comedy Woman» выступят в Донецке
20:51
«ДНР» закупает сырье для чугуна у компании акционера Mail.ru и AliExpress
16:22
В Донецке эвакуировали людей из-за обнаружения «подозрительного» предмета
16:10
«ДНР» экспортировала товаров на 640 миллионов долларов в прошлом году
все новости
17:36
«У него есть свои ощущения»: Кулеба отреагировал на слова Макрона о «решающих днях для Украины»
17:24
На Донбассе с начала дня сохранялась «тишина»
17:05
Зеленский и глава МИД Испании обсудили евроинтеграцию и Нормандский формат
16:53
В Украину прибыл девятый самолет с военной помощью США
16:50
Януковичу сообщили о подозрении в подстрекательстве госохраны к дезертирству
16:26
США подготовили план эвакуации американцев на случай нового вторжения РФ в Украину — WSJ
16:22
Генсек НАТО раскритиковал идею «финляндизации» Украины
15:34
Зеленский собирает СНБО на выездное заседание в Харькове
15:27
Председатель ОБСЕ посетит Донбасс 11 февраля
15:27
Евросоюз подготовил письмо РФ с просьбой продолжить переговоры по ситуации вокруг Украины — СМИ
15:20
Мариупольчанина приговорили к двум годам тюрьмы за фейковое минирование моста
15:13
На Луганщине за сутки еще 774 заболевших COVID-19, семеро умерших
14:03
Кабмин утвердил выделение 500 гривен за бустерную вакцинацию
13:40
Две категории украинцев смогут потратить тысячу гривен «єПідтримки» на оплату коммуналки
13:37
Россия отдаляет реализацию Минских соглашений — США в ОБСЕ
все новости
ВИДЕО
Переселенцы из Луганска 8 лет живут в дачных домах возле линии фронта ►
09 февраля, 13:20
Минирования школ, провокации «ЛДНР» и блокировка YouTube-каналов. Дайджест НД ►
06 февраля, 21:34
Москва требует прямых переговоров с «Л-ДНР». Чем ответит Киев? Донбасс сегодня ►
05 февраля, 21:50

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция