Сенаторы США просят Байдена предоставить Украине полный доступ к разведданным

Группа сенаторов США из комитета по разведке обратилась с призывом к президенту Джо Байдену убедиться, что Штаты делятся максимальным количеством разведданных с Украиной, сообщает «Интерфакс-Украина».



«Мы просим США поделиться разведданными с Украиной в максимально возможной степени», — написали сенаторы. Текст письма обнародован на сайте главы комитета сената по разведке Марка Уорнера.



По мнению авторов письма, Россия — агрессор, поэтому США «должны вооружить Украину важнейшей информацией, необходимой для защиты своей страны».



Сенаторы подчеркнули, что это отвечает интересам нацбезопасности США, их союзников и партнеров в регионе.



«Российские угрозы в адрес Украины угрожают демократиям по всему миру. Мы призываем Вас сделать все возможное, чтобы поддержать Украину в этот критический момент», — подчеркнули сенаторы.



Подписантами письма стали 16 сенаторов от двух партий во главе с главой комитета сената по разведке Марком Уорнером и вице-председателем Марком Рубио.