МИД выразил России протест из-за блокировки акваторий Черного и Азовского морей

Министерство иностранных дел выразило решительный протест в связи с блокировкой Россией части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива под предлогом проведения военно-морских учений. Об этом говорится в заявлении ведомства.



Охваченная российскими учениями площадь акваторий практически делает невозможным судоходство в обоих морях, отметили в МИД.



«Речь идет о существенном и необоснованном усложнении международного судоходства, прежде всего торгового, что может вызвать сложные экономические и социальные последствия, в первую очередь для портов Украины», — говорится в заявлении.



В МИД сочли действия России частью гибридной войны против Украины, обвинив Москву в пренебрежении нормами и принципами международного права.



В ведомстве подчеркнули, что Украина будет работать совместно с партнерами, прежде всего странами Черноморского региона, для того чтобы такие действия российской стороны получили надлежащую оценку и ответ.