В режиме «секретно»: СНБО рассмотрел вопрос безопасности внутри Украины и возле ее границ

Совет национальной безопасности и обороны рассмотрел вопрос безопасности внутри Украины и вокруг ее границ. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов по итогам заседания 11 февраля в Харькове.



Он отметил, что вопрос рассматривался в режиме секретности, докладывали военные, пограничники, разведка.



«В рамках рассмотрения этого вопроса отдельный был доклад о рисках для морского судоходства в связи с намерениями Российской Федерации перекрытия по поводу проведения военно-морских учений в районе Черного и Азовского морей. Этот вопрос также рассматривался секретно. Докладывали представители службы внешней разведки, Главного управления разведки Минобороны, командующий Военно-морских сил ВСУ», — сказал Данилов.



По его словам, президент заслушал доклады всех ответственных структур, военных.



«Мы понимаем, что происходит возле наших границ, мы понимаем, что происходит на территории оккупированной АР Крым, в пространстве Черного и Азовского морей», — добавил секретарь СНБО.

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