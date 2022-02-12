«Искренний диалог несовместим с эскалацией»: Макрон поговорил с Путиным об Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в субботу, 12 февраля. Разговор продлился 1 час 40 минут. Об этом сообщается на сайте Елисейского дворца.



«Президенты обсудили пути продвижения по выполнению Минских соглашений и продолжили обсуждение условий безопасности и стабильности в Европе. Оба они выразили желание продолжить диалог по этим двум пунктам», — говорится в сообщении.



Отмечается, что Макрон передал Путину опасения своих европейских партнеров и союзников.



«Он сказал президенту Путину, что искренний диалог несовместим с эскалацией», — добавили в Елисейском дворце.



Проведение разговора подтвердил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

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