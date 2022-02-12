Делегация Литвы побывала на двух КПВВ на Луганщине: Подробности

Делегация Литвы ознакомилась с работой КПВВ «Станица Луганская» и «Счастье». Фото: «Новости Донбасса»

Делегация Литвы на днях посетила два КПВВ в Луганской области — КПВВ «Станица Луганская» и «Счастье». Гости ознакомились с работой сервисных зон и сообщили о передаче помощи украинским военным и крупной партии вакцины от коронавируса. Подробности видели журналисты «Новостей Донбасса».



На КПВВ «Станица Луганская» уже полностью завершены ремонтные работы по модернизации режимной зоны, продолжается ремонт сервисной зоны, где планируется размещение отделение банка, сотрудников Пенсионного фонда и органов социальной защиты.



Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук назвала сроки открытия сервисной зоны и рассказала о планах министерства.



«Мы взяли обязательства, наши партнеры из ПРООН, которые помогают нам строить сервисную зону, что мы в апреле откроем. Мы будем буквально через две недели презентовать наше видение, концепцию именно по жилью. Потому что мы в конце ноября презентовали концепцию, стратегию и план реализации этой стратегии в отношении внутренне перемещенных лиц, среди которых одним из направлений было именно жилье. А теперь мы выделили жилье и покажем четко, как мы будем строить, покупать, сдавать а аренду, что мы будем делать именно для наших внутренне перемещенных лиц», — сказала Верещук.



На КПВВ «Счастье» уже больше года работает модульный сервисный центр, где можно получить пенсию, вакцинироваться, получить консультацию в банке, воспользоваться услугами почты, а также Центром предоставления административных услуг. Самыми популярными сегодня являются выдача украинского паспорта и загранпаспорта.



Но все это время пересечь КПВВ здесь желающим не удавалось — боевики со своей стороны блокируют работу пункта пропуска в Счастье и не дают людям проехать.



На обоих КПВВ на Луганщине на днях побывала делегация Литовской республики. Литва обещает в ближайшее время передать Украине оружие оборонного назначения и большое количество вакцин Johnson & Johnson. Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время совместной встречи с премьер-министром Литовской Республики Ингридой Шимоните.



«Литва передает нам как оружие оборонного назначения, так и вакцины, какими будут вакцинироваться, в частности, люди с временно оккупированных территорий. Это вакцина Johnson & Johnson, большое количество, достаточно партий, чтобы мы могли продолжать борьбу с ковидом и оказать соответствующие сервисы и услуги нашим людям с оккупированных территорий, которые этого захотят, на этих пунктах пропуска», — сказал Шмыгаль.



Он также поблагодарил Литву за оказание гуманитарной помощи для развития социальной инфраструктуры на пострадавших укранских территориях и подчеркнул, что совместный визит на линию соприкосновения с представительницей Литвы демонстрирует скоординированность и единство партнеров Украины перед существующими угрозами.



«Например, финансирование школы в городе Авдеевка Донецкой области. Это также важные проекты, о которых мы говорили. Мы говорили также с главой Луганской военно-гражданской администрации о тех потребностях, которые есть сегодня, тут, в области, у наших военных. Также говорили с госпожой премьер-министром и про передачу дополнительного оборудования военного, кроме оружия. А мы говорим сегодня про "Стингеры", которые будут передаваться», — сказал Шмыгаль.



Делегация ознакомилась с работой КПВВ «Станица Луганская» и осмотрела сервисную зону на КПВВ «Счастье». Ингрида Шимоните заверила, что Литва будет делать все возможное, чтобы поддержать Украину и обеспечить деэскалацию конфликта.



