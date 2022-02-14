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ВСУ имеют опыт и современное оружие: Зеленский обратился к украинцам перед возможным вторжением ►

14 февраля 2022, 20:55

ВСУ имеют опыт и современное оружие: Зеленский обратился к украинцам перед возможным вторжением ►

Украина осознает вызовы и риски, просчитывает разные сценарии и готовит ответы на всевозможные агрессивные действия. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем обращении к украинцам.

Он напомнил, что численность и локации российской армии, которая находится вблизи украинских границ, известны и Украине «есть что противопоставить — мужчин и женщин, которые имеют уникальный боевой опыт и современное оружие». Одновременно с этим Украина заручилась дипломатической поддержкой лидеров многих стран.

«Нас пугают большой войной и еще раз назначают дату военного вторжения. Это уже не в первый раз. С нами системно ведут войну на всех фронтах: на военном увеличивают контингент вокруг наших границ, на дипломатическом — пытаются нас лишить права самостоятельно выбирать внешнеполитический курс, на энергетическом — ограничивают поставки газа, электроэнергии и угля, на информационном — пытаются посеять панику среди нас. Но наше государство сегодня сильно, как никогда», — заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина стремится к миру исключительно дипломатическим путем.

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