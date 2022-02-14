Зеленский объявил 16 февраля Днем единения

Президент Владимир Зеленский объявил 16 февраля 2022 года Днем единения украинцев в условиях военной угрозы со стороны России. Соответствующий указ «О неотложных мерах по консолидации украинского общества» опубликован на сайте главы государства.



В этот день государственный флаг Украины будет поднят на домах и сооружениях во всех населенных пунктах, а в 10:00 будет исполнен государственный гимн. Аналогичные мероприятия поручено провести дипломатическим учреждениям за рубежом.



«Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем единения», — сказал Зеленский в видеообращении.





Кабинету министров поручено разработать план мер по ускорению создания и функционирования системы территориальной обороны, надлежащего ресурсного обеспечения мер по подготовке граждан к национальному сопротивлению.



На базе «UА.Вместе» Кабмин разработает меры для ежедневного информирования населения о реальном состоянии ситуации безопасности, принимаемых мерах по укреплению обороноспособности государства.