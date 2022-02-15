Минобороны РФ: Подразделения начнут возвращаться в пункты постоянной дислокации уже сегодня

Российские военные вернутся в пункты постоянной дислокации по окончании учений, подразделения Южного военного округа и Западного военного округа уже начали погрузку на транспорт и выдвинутся сегодня. Об этом говорится в заявлении официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова.



По мере окончания мероприятий боевой подготовки войска, как и всегда, совершат марши комбинированным способом в пункты постоянной дислокации. Подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие задачи, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и сегодня начнут движение в свои воинские гарнизоны», — указывается в заявлении.



Конашенков сообщил, что военные атташе по вопросам обороны при посольствах иностранных государств в Беларуси будут наблюдать за последним этапом российско-белорусских учений «Союзная решимость» на полигоне Обуз-Лесневский.

По его словам, на полигоне Обуз-Лесновский 19 февраля пройдут боевые стрельбы в рамках учений «Союзная решимость-2022». В ходе этого мероприятия бригада морской пехоты совместно с соединениями и воинскими частями вооруженных сил Беларуси при поддержке оперативно-тактической и армейской авиации отработает задачи ведения оборонительного боя и совершения маневров на другие направления.



Официальный представитель минобороны отметил, что в российских вооруженных силах продолжается комплекс масштабных мероприятий оперативной подготовки войск и сил, в которых принимают участие практически все военные округа, флоты и ВДВ.