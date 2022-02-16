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«Нас не пугают никакие даты»: Зеленский обратился к военным в Мариуполе

16 февраля 2022, 19:22

«Нас не пугают никакие даты»: Зеленский обратился к военным в Мариуполе

Украина готова защищаться от вторжения России независимо от каких-либо дат. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к военным в Мариуполе.

Он поблагодарил украинских военных и подчеркнул, что за последние 8 лет украинцы стали более стойкими.

«Нас не пугают никакие прогнозы, нас не пугают никакие люди и враги, нас не пугают какие-либо даты, потому что мы будем себя защищать и 16 февраля, и 17-го, и март, и апрель, и сентябрь, и декабрь», — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что важен год, то, что сейчас не 2014-й. «Война идет 8 лет, мы стали во столько же раз крепче», — добавил глава государства.

«Мы имеем прекрасные мощные Вооруженные силы Украины, мы имеем прекрасные дипломатические силы, волонтерские силы и силы национального сопротивления всей Украины, силы защищать нас, свою землю, силы на любые провокации, силы преодолеть путь к снова нашей мирной, единой Украине. Мы проходим этот путь вместе», — подчеркнул Зеленский.  

 

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