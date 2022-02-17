Россия ответила на предложения США по гарантиям безопасности. Требует забрать у Киева оружие, советников и перспективы в НАТО

Министерство иностранных дел РФ передало послу США Джейку Салливану реакцию Москвы на американский ответ по предложенному Россией договору о «гарантиях безопасности». Реакция России на предложения США опубликована МИДом.



В связи с отказом НАТО не принимать Украину и Грузию в свои ряды, о чем так настаивает РФ, Москва заявила, что американская сторона «не дала конструктивного ответа на базовые элементы подготовленного российской стороной проекта договора с США о гарантиях безопасности». РФ также обвиняет НАТО в планах создать военные базы на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся членами Альянса.



Требования отвести войска от граничащих с Украиной районов РФ назвала неприемлемыми и такими, которые «подрывают перспективы достижения реальных договоренностей». При этом Москву тревожит «нарастающая военная активность США и НАТО непосредственно у российских рубежей».



«В отсутствие готовности американской стороны договариваться о твердых, юридически обязывающих гарантиях обеспечения нашей безопасности со стороны США и их союзников Россия будет вынуждена реагировать, в том числе путем реализации мер военно-технического характера», - говорится в документе.



В пункте документа об Украине российская сторона утверждает, что «никакого вторжения нет и не планируется». В этом контексте РФ называет оккупацию Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей «результатом произошедших внутри Украины процессов».



Для деэскалации ситуации вокруг Украины РФ выдвинула ряд требований — «принуждение Киева к выполнению "Комплекса мер", прекращение поставок Украине оружия, отзыв оттуда всех западных советников и инструкторов, отказ стран НАТО от любых совместных учений с ВСУ и вывод всех ранее поставленных Киеву иностранных вооружений за пределы украинской территории».



В случае принятия вступления в НАТО, по мнению Москвы, украинские власти попытаются вернуть оккупированный Крым военным путем, привлекая в конфликт США и союзников.