Совбез ООН не увидел признаков деэскалации у границ Украины, заявил МИД

Члены Совета безопасности ООН подтвердили, что, несмотря на заявления России об отводе войск от государственной границы Украины, они не видят признаков деэскалации. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Украины.



«Российская Федерация инициировала обсуждение в Совете безопасности ООН состояния имплементации Минских договоренностей в то время, когда она продолжает их нарушать. Утром 17 февраля незаконные вооруженные формирования РФ обстреляли украинское село Станица Луганская из тяжелого вооружения: выстрелы с оккупированной территории попали в детский сад и повредили гражданскую инфраструктуру. Именно поэтому делегация Украины официально обратилась к Совету безопасности ООН с требованием обсудить на заседании Совбеза обстрел Россией Станицы Луганской», — отметили в МИД.



По словам постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы, позиция Украины остается неизменной: признание Россией «Донецкой и Луганской народных республик» будет равносильно ее умышленному выходу из Минских договоренностей.



Военное наращивание возле государственной границы, нарушение режима прекращения огня на Донбассе, блокирование частей Черного и Азовского морей со стороны России под предлогом морских учений являются элементами российской гибридной войны против Украины, указали в министерстве.



Члены Совбеза подтвердили, что, несмотря на заявления России об отводе войск от государственной границы Украины, они не видят признаков деэскалации.



Заместитель генерального секретаря ООН Розмари Ди Карло заверила о готовности привлечь механизм «добрых услуг» генерального секретаря ООН для предупреждения возможной новой волны вооруженного конфликта в Европе.



В МИД отметили, что Украина продолжает призывать Россию, в том числе с трибуны Совбеза ООН, занять конструктивную позицию по достижению прогресса в рамках существующих переговорных форматов.



«Иначе Россия будет нести полную ответственность за разрушение Минских договоренностей и процесс мирного урегулирования вооруженного конфликта», — подчеркнул руководитель украинской делегации.