Боевики обстреляли гуманитарный конвой ООН на КПВВ «Счастье»

Незаконные вооруженные формирования на Донбассе обстреляли контрольный пункт въезда-выезда «Счастье» в Луганской области, где в это время проходил проверку гуманитарный конвой от представителей Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев.



Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.



Обстрел произошел около 12:00 из крупнокалиберного пулемета (около 50 выстрелов), миномета 82 мм (3 выстрела), гранатомета АГС-17 (10 выстрелов) из населенного пункта Веселая Гора, уточнил главком ВСУ.



«Четыре автомобиля из состава гуманитарного конвоя прошли КПВВ, люди были эвакуированы в укрытие. Восемь автомобилей остались в межпозиционной зоне. Потерь среди гражданских лиц и состава Объединенных сил нет», — рассказал Залужный.



Он подчеркнул, что факт обстрела является «очередным грубым нарушением российскими оккупационными войсками норм международного гуманитарного права и Минских договоренностей». «Личный состав Объединенных сил принимает все меры для защиты мирных жителей», — подытожил главком.



В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям позже сообщили, что, помимо КПВВ, в результате обстрела Счастья также было повреждено админздание 32-й государственной пожарно-спасательной части, а именно: осколками поврежден фасад здания и водоотлив. Кроме того в селе Артема произошло прямое попадание снаряда в жилой дом.



Информации о пострадавших и погибших в данный момент нет.