Боевики применили артиллерию, погиб один военный

С начала суток боевики 19 раз нарушили режим прекращения огня, 16 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В результате обстрелов погиб украинский военнослужащий. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



При обстрелах боевики задействовали артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы разных систем.



В результате обстрела один украинский военнослужащий получил осколочное ранение несовместимое с жизнью.



Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет беспилотника, вероятно «Орлан-10», с пересечением линии столкновения.



За минувшие сутки украинская сторона зафиксировала 66 нарушений режима прекращения огня.



В свою очередь группировка «ДНР» заявила о 49 обстрелах своих позиций за 18 февраля. Группировка «ЛНР» сообщила о 31 обстреле.