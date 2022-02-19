Боевики применили артиллерию, погиб один военный

С начала суток боевики 19 раз нарушили режим прекращения огня, 16 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В результате обстрелов погиб украинский военнослужащий. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
При обстрелах боевики задействовали артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы разных систем.
В результате обстрела один украинский военнослужащий получил осколочное ранение несовместимое с жизнью.
Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет беспилотника, вероятно «Орлан-10», с пересечением линии столкновения.
За минувшие сутки украинская сторона зафиксировала 66 нарушений режима прекращения огня.
В свою очередь группировка «ДНР» заявила о 49 обстрелах своих позиций за 18 февраля. Группировка «ЛНР» сообщила о 31 обстреле.