Два бойца ВСУ погибли, еще четверо ранены вследствие обстрелов боевиков

С начала суток на Донбассе зафиксировано 70 нарушений режима тишины, 60 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В результате обстрелов погибли двое украинских военнослужащих, еще четверо получили ранения. Об этом сообщает штаб ООС.



Боевики стреляли из минометов калибра 120 мм и 82 мм, артиллерии калибра 122 мм, крупнокалиберных пулеметов, противотанковых комплексов и стрелкового оружия. Пострадавшие военные находятся в медицинских учреждениях.



Кроме этого, в Донецкой области зафиксирован пролет беспилотника боевиков с пересечением линии соприкосновения.