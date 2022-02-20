Штаб ООС: Боевики открыли огонь по Луганску

Незаконные вооруженные формирования обстреляли Луганск. В штабе операции Объединенных сил сообщают о провокации со стороны боевиков «Л-ДНР».

Около 21 часов воскресенья, 20 февраля, боевики открыли огонь из тяжелого вооружения. Они стреляли из района населенного пункта Лобачево в направлении Луганска.



«Очевидно, что противник продолжает использование своих пропагандистских методов ведения информационной войны с целью обвинения Вооруженных Сил Украины и нагнетания ситуации», - заявили в штабе ООС.



Там добавили, что подразделения Объединенных сил «неукоснительно соблюдают Минские договоренности и нормы международного гуманитарного права».



«Следовательно, заявления о якобы обстрелах населенных пунктов со стороны Вооруженных Сил Украины являются откровенной ложью и провокацией, ответственность за которую несет страна-оккупант», – резюмировали в штабе.