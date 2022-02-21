Путин проведет «большой Совбез», заявили в Кремле

Президент РФ Владимир Путин сегодня, 21 февраля, проведет заседание Совета безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «РИА-Новости».



«Это большой Совет безопасности», — уточнил он.



На заседании выступят сам глава государства и другие спикеры. Песков подчеркнул, что встреча станет внеочередной.



«Также у президента сегодня несколько телефонных разговоров международных», — добавил он.

Президенты США Джо Байден и России Владимир Путин приняли предложение французского коллеги Эмманюэля Макрона провести саммит в Европе. Об этом сообщает Елисейский дворец по итогам телефонных переговоров между тремя лидерами.

В Париже указали, что встречу Байдена и Путина можно провести только при условии, что Россия не вторгнется в Украину.