Путин и Байден приняли предложение Макрона провести саммит в Европе

Президенты США Джо Байден и России Владимир Путин приняли предложение французского коллеги Эмманюэля Макрона провести саммит в Европе. Об этом сообщает Елисейский дворец по итогам телефонных переговоров между тремя лидерами.



Отмечается, что Макрон предложил провести саммит между Байденом и Путиным, а затем с «соответствующими заинтересованными сторонами для обсуждения вопросов безопасности и стратегической стабильности в Европе».



«Президенты Баден и Путин оба приняли принцип такого саммита», — говорится в сообщении.



Саммит должен быть подготовлен госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой МИД РФ Сергеем Лавровым во время их встречи в четверг, 24 февраля.



В Париже указали, что встречу Байдена и Путина можно провести только при условии, что Россия не вторгнется в Украину.



В Белом доме ранее заявили, что Байден готов встретиться с Путиным, но только при условии, если не будет вторжения в Украину.