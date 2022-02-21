Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Путин и Байден приняли предложение Макрона провести саммит в Европе

21 февраля 2022, 07:53

Путин и Байден приняли предложение Макрона провести саммит в Европе

Президенты США Джо Байден и России Владимир Путин приняли предложение французского коллеги Эмманюэля Макрона провести саммит в Европе. Об этом сообщает Елисейский дворец по итогам телефонных переговоров между тремя лидерами.

Отмечается, что Макрон предложил провести саммит между Байденом и Путиным, а затем с «соответствующими заинтересованными сторонами для обсуждения вопросов безопасности и стратегической стабильности в Европе».

«Президенты Баден и Путин оба приняли принцип такого саммита», — говорится в сообщении.

Саммит должен быть подготовлен госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой МИД РФ Сергеем Лавровым во время их встречи в четверг, 24 февраля.

В Париже указали, что встречу Байдена и Путина можно провести только при условии, что Россия не вторгнется в Украину.

В Белом доме ранее заявили, что Байден готов встретиться с Путиным, но только при условии, если не будет вторжения в Украину.

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
08:09
Глава «ЛНР» Пасечник разрешил добровольную мобилизацию мужчин старше 55 лет
00:56
Прямо с улицы. Как «ЛНР» мобилизует луганчан
22:33
Штаб ООС: Боевики открыли огонь по Луганску
20:43
«Засовывают тебя в "Газель" и увозят служить». В Донецке рассказали о принудительной мобилизации
17:05
«ДНР» рассылает смс-ки с агитацией вступить в ряды боевиков
15:38
В Донецке «ДНР» агитирует воевать и заставила вывесить флаги России
15:01
«ЛНР» обязала явиться в военкоматы даже тех, кто не получил повестку
14:23
«ЛНР» показала разрушенный дом и заявила о гибели двух человек в результате боя
13:35
«ДНР» запретила культурно-массовые мероприятия
12:44
Сотрудников Алчевского меткомбината принудительно забирают в «армию ЛНР»
12:18
В Донецке прогремел взрыв в Ленинском районе
11:51
РФ заявила, что приняла уже более 40 тысяч беженцев из Донбасса
10:53
«ЛНР» вывозит уголовные дела в Россию
10:01
В «ЛНР» предупредили о возможном отсутствии связи и интернета из-за мобилизации связистов
07:50
КПВВ «Счастье» закрыли из-за регулярных обстрелов
все новости
08:29
За сутки в Украине выявили 13,5 тысячи случаев коронавируса
08:22
Штаб ООС: 80 обстрелов за минувшие сутки, восемь с полуночи понедельника
08:09
Глава «ЛНР» Пасечник разрешил добровольную мобилизацию мужчин старше 55 лет
07:53
Путин и Байден приняли предложение Макрона провести саммит в Европе
00:56
Прямо с улицы. Как «ЛНР» мобилизует луганчан
00:44
Эскалация, «эвакуация» и принудительная мобилизация. Главные новости недели
23:38
Признание «ЛДНР», обострение и эвакуация. «Дайджест НД» ►
22:56
За несколько дней обстрелов на Донбассе повреждены минимум 100 домов
22:33
Штаб ООС: Боевики открыли огонь по Луганску
22:30
Количество обстрелов на Донбассе растет
21:48
Резников: Россия пока не сформировала ударные группы у границ Украины
21:20
Резников: Вывезенные из Донецка и Луганска люди сами возвращаются домой
20:43
«Засовывают тебя в "Газель" и увозят служить». В Донецке рассказали о принудительной мобилизации
19:00
Макрон договорился с Путиным о том, что Нормандская четверка продолжит работу
18:45
Боевики уничтожили автомобиль наблюдателей СЦКК на мосту под Счастьем
все новости
ВИДЕО
Зачем «Л-ДНР» вывозят людей в Россию и объявили мобилизацию? Донбасс сегодня ►
19 февраля, 23:10
В Луганске произошло два пожара на газопроводе
18 февраля, 23:33
Почему «ДНР» не открывает КПВВ, что предсказывает Пушилин. Дайджест НД ►
13 февраля, 21:24

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция