Боевики обстреляли Врубовку на Луганщине: Повреждены 12 домов и больше 30 квартир

Последствия обстрела Врубовки. Фото: Евгений Каплин

Сегодня боевики обстреляли поселок Врубовка Луганской области. В результате обстрела пострадали жилые дома, газопровод и линии электропередач. Об этом сообщил руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин в Facebook.



«В ходе артиллерийского обстрела жилых массивов пгт Врубовка сегодня с 10 до 11 утра, повреждения получила 31 квартира мирных жителей (повреждено остекление) и 12 частных домов. Также осколками боеприпасов поврежден газопровод и линии электропередач, населенный пункт обесточен от электроэнергии, 121 домохозяйство осталось без газоснабжения», — написал Каплин.



Он сообщил, что команда Гуманитарной миссии «Пролиска» выехала на место происшествия и предоставила пострадавшим семьям материалы для экстренного ремонта жилья, в частности, пленку для окон, тарпаулин для накрытия поврежденных кровель.