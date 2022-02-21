Боевики почти час обстреливали Станицу Луганскую

Сегодня боевики примерно час обстреливали Станицу Луганскую в Луганской области. По населенному пункту выпущено140 артснарядов. В результате обстрела один украинский военный получил боевое травмирование.



Об этом на брифинге заявил начальник пресс-службы Объединенных сил Павел Ковальчук.



По его словам, 21 февраля по состоянию на 12:00 в целом на Донбассе зафиксировано 21 нарушение режима «тишины», 20 из которых с использованием запрещенного Минскими соглашениями крупнокалиберного вооружения.



Что касается травмированного бойца, то состояние его здоровья сейчас удовлетворительное.



Боевики сами подрывают объекты инфраструктуры и обстреливают населенные пункты в ОРДЛО, после чего пропагандистские ресурсы РФ и «Л-ДНР» обвиняют в этом украинскую армию, отметил Ковальчук. Он подчеркнул, что Объединенные силы Украины подобные обстрелы никогда не осуществляли.

Ранее на брифинге ООС была озвучена информация о том, что с вечера минувших суток боевики на Донбассе 19 раз обстреляли гражданские объекты. По словам офицера гражданско-военного сотрудничества Объединенных сил Виктора Лысюка, за период с 16:00 20 февраля по 09:00 21 февраля 2022 года было совершено 19 обстрелов по гражданским объектам.



В результате обстрелов за последние сутки повреждения получили 7 жилых домов в населенных пунктах Малиновое, Новолуганское, Железное, Зайцевое, Старый Айдар, Водяное, Талаковка, Красногоровка и Пески.