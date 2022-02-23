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Главы «ДНР» и «ЛНР» обратились к Путину с просьбой помочь в «отражении агрессии» со стороны украинской армии

23 февраля 2022, 23:03

Главы «ДНР» и «ЛНР» обратились к Путину с просьбой помочь в «отражении агрессии» со стороны украинской армии

Главы «ДНР» Денис Пушилин и «ЛНР» Леонид Пасенчик обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой «оказать помощь в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины». Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Как сообщил Песков, «главы двух республик в связи со сложившейся обстановкой, а также с целью недопущения жертв среди мирных граждан и гуманитарной катастрофы на основании статей 3 и 4 договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и республиками просят президента России оказать помощь в отражении агрессии вооруженных сил и формирований Украины».

Обращения Пушилина и Пасенчика датируются еще 22 февраля.

В своих обращениях они рассказывают про обострение на Донбассе и «угрозах со стороны Киева», из-за которых местные жители «вынуждены покидать свои дома» и ехать в Россию.

Песков, пересказывая обращение Пушилина и Пасечника, отметил, что они обвинили ВСУ в «разрушение гражданской и промышленной инфраструктуры, школ, больниц, детских садов и самое страшное — гибель мирного населения, в том числе детей».

В обращении к Путину главы прокремлевских формирований утверждают, что «украинские власти наращивают военное присутствие на линии соприкосновения в Донбассе и ориентируются на силовое решение конфликта».

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