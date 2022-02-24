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В Угледаре в результате обстрелов погибли три мирных жителя

24 февраля 2022, 12:25

В Угледаре в результате обстрелов погибли три мирных жителя

Трое гражданских лиц погибли в Угледаре Донецкой области в результате обстрела. Об этом сообщается в оперативной информации МВД Украины.

«В Донецкой области в городе Угледар при обстреле погибли трое гражданских лиц», — говорится в сводке.

Вместе с тем по состоянию на 11:00:

— К острову Змеиный подошли 2 надводные нераспознанные цели. Оккупанты, используя международные каналы связи и безопасности судоходства, с угрозами требуют от пограничного гарнизона военнослужащих Измаильского пограничного отряда сдаться.
Пограничники заняли оборону.

— В городе Одесса в Малиновском районе на территорию в / ч 3012 НГУ попал снаряд. Информация о пострадавших уточняется.

— В Киевской области произошел обстрел одного из помещений воинской части Нацгвардии. Вероятно из ракетного вооружения. Подтвержденной информации о потерях пока нет.

— У ОПС «Дергачи» (Харьковская область) начался минометный обстрел.

Три мирных жителя погибли в поселке Покровское под Мариуполем в результате российской агрессии. Об этом сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

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Угледар Донецкая область

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