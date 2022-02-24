Под Мариуполем в результате обстрелов погибли три мирных жителя

Три мирных жителя погибли в поселке Покровское под Мариуполем в результате российской агрессии. Об этом сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.



По его словам, сегодня была череда обстрелов по жилым массивам Мариуполя.



«На улице Большевистской два снаряда из системы „Смерч“ разрушили 12 домов, из них сильно — четыре дома. В результате пятеро раненых взрослых и один ребенок. У всех состояние средней тяжести, они прооперированы», — сообщил Бойченко.



В результате вражеского обстрела осколочное ранение получил начальник спасательной аварийно-водолазной службы Александр Татай. Он был ранен на Таганрогском шоссе, когда организовывал аварийно-спасательные работы.



Также городской голова сообщил, что была повреждена взлетная полоса Мариупольского аэропорта, где базируются ВСУ.



«Вражеские войска нанесли удар по аэропорту Мариуполя, повредили взлетно-посадочную полосу. Обстрел аэропорта, где расположены Вооруженные силы Украины, в течение дня осуществлялся неоднократно. Кроме того, оккупанты целенаправленно обстреляли поселок, находящийся поблизости. Повреждена инфраструктура, погибли три мирных жители», — сказал Бойченко.

Обстрелы в Донецкой области зафиксированы фактически вдоль всей линии столкновения. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.