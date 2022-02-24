Военные сбили под Киевом еще четыре российских самолета

Украинские военные сбили над Межигорьем в Киевской области российский разведывательный вертолет. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.



«Минус ещё один: сбит российский вертолет Ка-52, над Межигорьем (Киевская область)», — указывается в сообщении.



Ране днем военные сбили шестой российский самолет. Цель поразили под Краматорском Донецкой области.



Три самолета сбито под Гостомелем Киевской области.

Рано утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин начал войну против Украины. Российские войска наносят удары по всей территории страны, под удары попали аэропорты, аэродромы, военные базы, военные склады, телебашни.