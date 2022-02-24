Российские войска вошли в Чернобыльскую зону

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что войска России с территории Беларуси вошли в зону Чернобыльской АЭС.



«Важная информация о российском вторжении! Войска оккупантов с территории Беларуси вошли в зону Чернобыльской АЭС. Нацгвардейцы, охраняющие хранилище небезопасных радиоактивных отходов, оказывают упорное сопротивление», — сообщил он.



Геращенко подчеркнул, что «если в результате ударов артиллерии противника будет разрушено хранилище ядерных отходов, то радиоактивная пыль может накрыть территории Украины, Беларуси и стран ЕС!».



Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк на брифинге подчеркнул, что российские диверсанты пытались совершить теракт на Чернобыльской АЭС.



«Есть оперативные данные о том, что несколько ДРГ Российской Федерации хотели совершить террористический акт на Чернобыльской АЭС, спровоцировать мощную экологическую катастрофу. Это существенно меняет картину того, что происходит в Украине... Россия хочет нанести разрушения экологического характера», — рассказал он.



Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что попытка захвата Чернобыльской АЭС — «это оглашение войны всей Европе».